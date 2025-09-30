Diyarbakır'da feci olay: 4 kişi kuyunun dibinde ölü bulundu

Acı olay, Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Petekkaya Mahallesi kırsalında yaşandı.

Mehmet Karabağ (33), Mehmet Emin Karabağ (35), Hanifi Yeşilyaprak (38) ve Kemal Karabağ (17), yaklaşık 15 metre derinliğinde olduğu tahmin edilen, uzun süredir kullanılmayan su kuyusunu temizlemek üzere içine girdi.

Kuyuya girdikten bir süre sonra 4 kişi ile irtibat kesildi. Durumdan endişelenen yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye Çermik Belediyesi Arama Kurtarma, sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.