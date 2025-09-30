Diyarbakır'da feci olay: 4 kişi kuyunun dibinde ölü bulundu
Diyarbakır'da temizlemek için su kuyusuna giren 4 kişi ölü bulundu. 4 kişinin jeneratörün çalışması sonucu oluşan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirtildi.
Acı olay, Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Petekkaya Mahallesi kırsalında yaşandı.
Mehmet Karabağ (33), Mehmet Emin Karabağ (35), Hanifi Yeşilyaprak (38) ve Kemal Karabağ (17), yaklaşık 15 metre derinliğinde olduğu tahmin edilen, uzun süredir kullanılmayan su kuyusunu temizlemek üzere içine girdi.
Kuyuya girdikten bir süre sonra 4 kişi ile irtibat kesildi. Durumdan endişelenen yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye Çermik Belediyesi Arama Kurtarma, sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ZEHİRLENEREK ÖLDÜKLERİ BELİRLENDİ
Ekipler, merdiven ve halat yardımıyla kuyuya indi.
Yapılan kontrolde, jeneratörün çalışması sonucu oluşan karbonmonoksit gazından Mehmet Karabağ, Mehmet Emin Karabağ, Hanifi Yeşilyaprak ve Kemal Karabağ’ın zehirlenerek öldüğü belirlendi.
Haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenazelerin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
- Etiketler :
- Kaza
- Diyarbakır Çermik
- Diyarbakır