Diyarbakır'da freni patlayan halk otobüsü durağa daldı: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır’da freni patlayan halk otobüsünün durakta bekleyen başka halk otobüsüne çarpması sonucu ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 20 kişi yaralandı.

İlçenin Elazığ Bulvarı’nda Mehmet Gülmez idaresindeki halk otobüsü, freni patlaması sonucu durakta bekleyen halk otobüsüne çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, aralarında çocuklarında olduğu 20 kişi kentteki hastanelere sevk edildi.