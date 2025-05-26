Diyarbakır'da fuhuş şebekesine operasyon: Polise "beybi", müşterilere "koli" diyorlar

Diyarbakır'da kadınları fuhşa zorlayan şebekeye yönelik operasyon yapıldı.

Çalışmada, şüphelilerin kendi aralarında yaptıkları şifreli konuşmalarda polislere "beybi", müşterilere de "koli" dedikleri, şüpheli ve mağdurların tanınmamak için buluşmaya renkli peruklar takarak gittikleri belirlendi.

Pandora ismi verilen operasyonla altı şüpheli yakalanarak gözaltın alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede fuhşa teşvik, aracılık, yer temini, şantaj ve tehdit suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda fuhşa zorlanan altı kadın ve trans birey kurtarılırken, 48 kişiye ise kabahatler kanunu uyarınca toplamda 1 milyon 152 bin TL para cezası kesildi.