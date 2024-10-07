Diyarbakır'da gıda denetimi: 100 kilogram bozuk pirince el konuldu

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından kent genelinde vatandaşların daha sağlıklı ve daha güvenli gıdaya ulaşması için ilçe belediyeleriyle ortaklaşa kurulan Gıda Denetim Koordinasyonu, kent merkezi ve kırsal ilçelerde çalışmalarını sürdürüyor.



Gıda Denetim Koordinasyonu, halkın sağlığını korumak ve haksız kazancın önüne geçmek amacıyla kent genelinde bir marketlere yönelik denetimler gerçekleştirdi.



Denetimler sırasında bir marketin reyonlarında bozulmuş ve sağlıksız koşullarda muhafaza edilen 100 kilogram pirinç tespit edildi. Market hakkında cezai işlem uygulayan Gıda Denetim Koordinasyonu ekipleri, daha sonra 100 kilogram pirinci imha etti.