Diyarbakır'da "Girdap" operasyonu: 12 kişi yakalandı

Diyarbakır'da hırsızlık operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da "Girdap" operasyonu: 12 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Büro ekipleri, evlerden ziynet eşyası çalan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Market ve mağazalarda, çantalardan telefon ve cüzdan çalan şüphelileri, güvenlik kamerası kayıtlarından belirleyen ekipler "Girdap" adlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, olayla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen zanlılardan birinin aracında 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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