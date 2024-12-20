Diyarbakır'da göz gözü görmüyor: Uçak seferleri bugün de iptal
Diyarbakır'da iki gündür etkili olan sis hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sis nedeniyle uçak seferleri bugün de iptal edildi.
Diyarbakır'ı etkisi altına alan sis, 3'üncü gününe girdi.
Yaşamı olumsuz etkileyen sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken sürücüler hızlarını düşürerek ilerledi.
BUGÜN DE İPTAL EDİLDİ
Uçak seferleri sisin etkili olduğu önceki gün gecikmeli yapıldı. Seferler yoğun sis nedeniyle dün olduğu gibi bugün de iptal edildi.
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