Diyarbakır’da gübre yüklü TIR yol kenarına devrildi
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan gübre yüklü TIR, yol kenarına devrildi.
İlçenin Göksu mevkiindeKİ gübre yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, tır da maddi hasar oluştu.
Yolda ulaşımda kontrollü sağlanırken, tır vinç yardımıyla kaldırıldı.
