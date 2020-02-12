Diyarbakır'da gürültü nedeniyle hasta yakınlarına darp iddiası

Diyarbakır'da bulunan bir hastanede iddiaya göre gürültüden rahatsız olan yaklaşık 20 güvenlik görevlisi hasta yakınlarını darp etti. Olayla ilgili hasta yakınları şikayetçi olurken hastane başhekimi iddiaları yalandı.

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Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde özel güvenlik görevlilerinin  hasta yakınlarını darp ettiği iddia edildi.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Pazartesi günü meydana gelen olayda kalp ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ahmet Oğuz'un refakatçilerinden bir kadın, fenalaşınca oğlu Yusuf Oğuz tarafından doktora muayene ettirildi.

Kadın, muayene sonucunda doktorun talebi üzerine MR çektirmek için ikinci kata götürüldü.

HASTA YAKINLARI ŞİKAYETÇİ OLDU

İddiaya göre, gürültüden rahatsız olan güvenlik görevlileri, hasta ile hasta yakınlarına önce sözlü ardından fiziki şiddette bulundu. Yaklaşık 20 güvenlik görevlisinin kendilerine saldırdığını öne süren Yusuf Oğuz, babası Tahsin Oğuz ve kuzeni Semih Oğuz, hastane yönetimi ile özel güvenlik görevlileri hakkında şikayetçi oldu.

BAŞHEKİMDEN YALANLAMA

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Baysal ise, hasta yakınlarının randevu sisteminin dışına çıkmak istemesi ve görevli personele hakaret etmesi nedeniyle arbedenin yaşandığını söyledi. 'Beyaz kod' tehdidi üzerine güvenlik görevlilerinin olaya müdahil olduğunu belirten Başhekim Baysal, şiddet iddialarını kabul etmedi.

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