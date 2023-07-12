Diyarbakır'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2'si çocuk 8 ağır yaralı

Diyarbakır'daki trafik kazasında 8 kişi ağır yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 PV 811 plakalı hafif ticari araç, dün gece, Mersin'den yola çıktı.

Diyarbakır'a 10 kilometre kala sürücünün kontrolünden çıkan araç, şarampole devrildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla, olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.