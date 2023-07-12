Diyarbakır'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2'si çocuk 8 ağır yaralı

Mersin'den Diyarbakır'a gelen hafif ticari aracın kontrolden çıkıp şarampole devrildiği kazada 2'si çocuk 8 kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2'si çocuk 8 ağır yaralı

'daki trafik kazasında 8 kişi ağır yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 PV 811 plakalı hafif ticari araç, dün gece, Mersin'den yola çıktı.

Diyarbakır'a 10 kilometre kala sürücünün kontrolünden çıkan araç, şarampole devrildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla, olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Diyarbakır'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2'si çocuk 8 ağır yaralı - 1

Araçtaki, aynı aileden Elya D., Elanur D., Rezan D., Remziye D. ve isimleri öğrenilemeyen 4 kişi ağır yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Araç, çekiciyle otoparka çekilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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