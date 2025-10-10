Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 68 kişi yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik ilçe jandarma komutanlıkları ile operasyonlar icra edildi.

Operasyonlarda 'kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma' suçlarından 10 yıl ve 20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi, 5 yıl ve 10 yıl arası hapis cezası ile aranan 14 kişi, 2 yıl ve 5 yıl arası hapis cezası ile aranan 21 kişi, 2 yıl altı hapiz cezası ile aranan 31 olmak üzere toplam 68 kişi yakalandı.

Yakalanan 68 firari hükümlü, işlemleri sonrası adli makamlara sevk edildi.