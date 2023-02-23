Diyarbakır'da hasarlı yapıların yıkımı durduruldu mu?

Diyarbakır Barosu, acil yıkılacak ve hasarlı binaların ileride hukuki ve cezai sorumluluk açısından hak kayıplarına sebebiyet vermemesi için, Diyarbakır 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yıkım işlemlerinin durdurulması için başvuruda bulundu.



Mahkeme, talebi kabul ederek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğünce delil tespiti yapılacak olan yapıların yıkım işleminin tespitler bitinceye kadar tedbiren durdurulmasına ve yapılardaki hasar sebebinin tespiti konusunda tüm hasarlı taşınmazlarda 4 kişilik uzman bilirkişi kurulunca 24 Şubat’tan itibaren keşif yapılmasına karar verdi.



"DURDURMA KARARI SEHVEN VERİLDİ"



Ancak mahkeme daha sonra bu kararını değiştirdi.



Diyarbakır Barosu tarafından yapılan açıklamada, "UYAP sisteminde ‘yıkımı durdurma kararının sehven verildiği, bu konuda görevli ve yetkili mahkeme olmadıkları gerekçesiyle yıkımı durdurma kararından rücu edilmiştir’ şeklinde yeni bir karar verildiğini öğrenmiş bulunmaktayız" denildi.