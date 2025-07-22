Diyarbakır'da hasta yakınından doktora saldırı girişimi

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine annesini getiren bir şahıs, hep aynı tedavi uygulandığını ileri sürerek beyin cerrahı Doç. Dr. A.Ç'ye saldırı girişiminde bulundu.

Doktor, "beyaz kod" verdi.

Çağrı üzerine güvenlik ve polis ekipleri doktor odasına yönlendirildi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Taraflar, birbirlerine şikayetçi olmaları üzerine polis karakoluna götürüldü.