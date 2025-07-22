Diyarbakır'da hasta yakınından doktora saldırı girişimi
Diyarbakır'da annesini hastaneye getiren şahıs, doktora saldırı girişiminde bulununca gözaltına alındı.
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine annesini getiren bir şahıs, hep aynı tedavi uygulandığını ileri sürerek beyin cerrahı Doç. Dr. A.Ç'ye saldırı girişiminde bulundu.
Doktor, "beyaz kod" verdi.
Çağrı üzerine güvenlik ve polis ekipleri doktor odasına yönlendirildi.
ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Taraflar, birbirlerine şikayetçi olmaları üzerine polis karakoluna götürüldü.
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