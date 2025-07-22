Diyarbakır'da hasta yakınından doktora saldırı girişimi

Diyarbakır'da annesini hastaneye getiren şahıs, doktora saldırı girişiminde bulununca gözaltına alındı.

Diyarbakır'da hasta yakınından doktora saldırı girişimi

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine annesini getiren bir şahıs, hep aynı tedavi uygulandığını ileri sürerek beyin cerrahı Doç. Dr. A.Ç'ye girişiminde bulundu.

, "beyaz kod" verdi.

Çağrı üzerine güvenlik ve polis ekipleri doktor odasına yönlendirildi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Taraflar, birbirlerine şikayetçi olmaları üzerine polis karakoluna götürüldü.

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