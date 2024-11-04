Diyarbakır’da hava ulaşımına sis engeli

Diyarbakır’da sabah saatlerinde etkili olan sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle kentteki uçak seferlerinde aksamalar yaşandı.

Diyarbakır’da hava ulaşımına sis engeli

’da sabah saatlerinde yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken uçak seferlerinde aksamalara neden oldu.

Sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren sis, yer yer görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

Trafikte seyir halindeki araç sürücüleri sis lambalarını yakarak ilerledi.

Sis nedeniyle uçak seferlerinde aksama yaşandı.

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