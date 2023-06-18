Diyarbakır'da hırsızlık ve kapkaç operasyonu: 15 gözaltı

Gözaltına alınan şüphelilerden U.D. ve R.T. hakkında 30'a yakın suç kaydı tespit edildi. Şüphelilerden 1'i hakkında ise 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Öte yandan bazı şüphelilerin hırsızlık ve kapkaç yaptığı anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.