Diyarbakır’da hurdaya dönen otomobilde 2 kişi yaralandı
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde otomobilin kullanılmaz hale geldiği kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Ovabağ Mahallesi’nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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