Diyarbakır'da İHA destekli operasyon: 17 şüpheli tutuklandı

"Yerli ve milli sanayiimizin göz bebeği AKINCI TİHA'mızın ilk kez kullanıldığı operasyonumuzda, uyuşturucu arazileri ve zehir tacirleri yakın takibe alındı." ifadelerini kullanan Bakan Yerlikaya, AKINCI TİHA'nın gündüz-gece görüş kabiliyetiyle, kilometrelerce ötedeki arazilerin tarandığını, termal izler tespit edildiğini ve hareketliliğin raporlandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır 'da insansız hava aracı destekli düzenlenen operasyonda 4 milyon 459 bin kök kenevir ve skunk ile 150 kilogram esrar ele geçirildiğini bildirdi.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yerlikaya, elde edilen anlık görüntülerle Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları sonucu Batman, Muş, Elazığ, Şanlıurfa, Bingöl ve Mardin il jandarma komutanlıklarının desteğiyle yapılan operasyona dair şunları kaydetti:

"124 operasyonel tim, 1250 personelin katılımıyla operasyonlar gerçekleştirdik. Jandarmamız Diyarbakır'da 100 tondan fazla toz esrar elde edilebilecek 4 milyon 459 bin adet kök kenevir ve skunk ile 150 kilogram esrar ele geçirdi.

25 şüpheli zehir tacirini yakaladık. 17'si tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diyarbakır Valimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma Asayiş Başkanlığımızı, TEM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire başkanlıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren il jandarma komutanlarımız ile jandarmamızı tebrik ediyorum.

Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle, ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."