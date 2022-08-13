Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü

Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi.

Baran U. (22), yaklaşık bir ay önce kuzeni E.U. (23) ile evlendi.

Çift arasında bu sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Baran U., iddiaya göre eşine tokat atıp, şiddet uyguladı. E.U., yaşanan olay sonrası babasının evine gidip, durumu anlattı.

Pazarda çalışan Baran U., babası N.U. ve kardeşi A.U. (28), Baran U.'nun eşinin yakınları ile tartışmaya başladı.

E.U.'nun yakınlarının saldırısı sonucu Baran U., babası N.U. ve kardeşi A.U., bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Selehaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Baran U. yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, baba N.U.'nun durumunun ağır, A.U.'nun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.



YAKINLARI HASTANEDE AĞITLAR YAKTI



Olayın ardından hastaneye gelen Baran U.'nun yakınları acı haberi aldı.

Yakınları burada ağıtlar yaktı. Çok sayıda kişinin hastaneye gelmesi üzerine polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Baran U.'nun cenazesi, hastanede yapılan işlemlerin ardından otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Gözyaşları içerisinde yakınları tarafından alınan Baran U.'nun cansız bedeni, yapılacak otopsinin ardından defnedilecek.



POLİS ÇOK SAYIDA ADRESE OPERASYON DÜZENLEDİ



Olayın yaşandığı Bağlar ve Yenişehir ilçesindeki çok sayıda ev ve iş yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenledi.

Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından görgü tanıklarının ifadesine başvurulup, çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Operasyonlar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.