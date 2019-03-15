Diyarbakır'ın Hani ilçesinde aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri 15 Temmuz Parkı yakınında karşılaştı.
Aile bireyleri arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Hani Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma sürdürülüyor.
Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Diyarbakır Hani'de, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri 15 Temmuz Parkı yakınında karşılaştı.