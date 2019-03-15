Diyarbakır'ın Hani ilçesinde aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri 15 Temmuz Parkı yakınında karşılaştı.

Aile bireyleri arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Hani Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma sürdürülüyor.