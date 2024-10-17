Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 5 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesine bağlı Alipınar Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda bir sürücü kursunda henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, 1'i ağır 5 kişi bıçakla yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



İlçeye bağlı Alipınar Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda bir sürücü kursunda henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, 1'i ağır 5 kişi bıçakla yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.