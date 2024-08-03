Diyarbakır'da iki grup arasındaki silahlı kavgada: 2 yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, evinin önünde oturan kadın ile olaya karışan bir kişi yaralandı.

Diyarbakır'da iki grup arasındaki silahlı kavgada: 2 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 191'inci Sokak’ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan husumetli iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Silahların kullanıldığı kavgada, evinin önünde oturan H.Y. isimli kadın ile olaya karışan E.G., yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan H.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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