Diyarbakır’da iki işletmeye saldırı: 16 şüpheli gözaltı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’ın Kayapınar ve Sur ilçelerinde iki ayrı işletmeye yönelik yapılan saldırılara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakanlık, saldırılarla ilgili olarak 16 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Diyarbakır’da iki işletmeye saldırı: 16 şüpheli gözaltı
Foto: Arşiv

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’ın Kayapınar ve Sur ilçelerinde bir fast food ve kahve zincirinin şubelerine yönelik saldırı gerçekleşti.

Geçen cumartesi günü yaşanan saldırılara ilişkin operasyon başlatıldı.

Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “22 Haziran 2024 Cumartesi günü ve Kayapınar ilçelerinde iki ayrı işletmeye giren 16 şahsın işlemleri Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılmaktadır. Bugün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceklerdir.” denildi.

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