Diyarbakır’da iki işletmeye saldırı: 16 şüpheli gözaltı

Diyarbakır’ın Kayapınar ve Sur ilçelerinde bir fast food ve kahve zincirinin şubelerine yönelik saldırı gerçekleşti.



Geçen cumartesi günü yaşanan saldırılara ilişkin operasyon başlatıldı.



Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.



İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “22 Haziran 2024 Cumartesi günü Diyarbakır Sur ve Kayapınar ilçelerinde iki ayrı işletmeye giren 16 şahsın işlemleri Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılmaktadır. Bugün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceklerdir.” denildi.