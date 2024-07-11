Diyarbakır'da iki kuzen girdikleri suda boğuldu

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde Ambar Çayı'na serinlemek için giren iki kuzen boğularak hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da iki kuzen girdikleri suda boğuldu

Alınan bilgilere göre, Kocaköy ilçesi kırsal Ambar Mahallesi'nde Ambar Çayı'na serinlemek için giren amca çocukları Enes Oruç (9) ve Mehmet Hüseyin Oruç (14), sudan çıkamadı. Çocuklar, durumu fark eden çevredekiler tarafından çıkartılarak 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Çocuklar, ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri Kocaköy Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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