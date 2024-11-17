Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde iki otomobil, sürücülerinin kontrolünden çıkması üzerine çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, hafif yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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