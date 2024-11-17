Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde iki otomobil, sürücülerinin kontrolünden çıkması üzerine çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, hafif yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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