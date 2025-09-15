Diyarbakır’da iki otomobilin çarpıştı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki otomobil çarpıştı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde meydana geldi.

Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

