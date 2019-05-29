Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bu sabah yapımı süren bir inşaatın ikinci katına mikser ile beton harcı döküldüğü sırada henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.

Olayda 3 işçi hafif şekilde yaralandı. İnşattaki diğer çalışanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Polis ekipleri inşaat çevresinde güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri yaralanan 3 işçiye ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı.

İşçiler, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı. İnşaattaki çökme anı, güvenlik kameralarına yansıdı.