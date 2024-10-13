Diyarbakır’da izinsiz gösteri: 6 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da DEM Parti tarafından düzenlenen izinsiz gösteride 6 kişi, terör örgütünün propagandasını yapmaktan gözaltına alındı.

Diyarbakır’da izinsiz gösteri: 6 kişi gözaltına alındı

DEM Parti tarafından İstasyon Meydanı’nda yapılacağı duyurulan miting için bir grup öğle saatlerinde Sanat Sokağı’nda toplandı. Mitingin izinsiz yapılması nedeniyle polis, grubun alana yürümesine izin vermedi.

Emniyet yetkilileri ve partililer arasında yapılan görüşmeler sonucu grubun Sanat Sokağı’nda açıklama yapmasına izin verildi.

Bölücü örgütünün propagandasının yapıldığı gösteride sık sık PKK ve Öcalan lehine sloganlar atıldı. Gösteride terör propagandası yapan 6 kişi gözaltına alındı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Gebze'de hayvan katliamına soruşturma

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...