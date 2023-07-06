Diyarbakır'da kaçak elektrik kontrolünde taşlı saldırı

Diyarbakır'da kaçak elektrik kontrolü yapan enerji şirketi ekiplerine bir grup taşla saldırdı ve bir çalışanı dövdü. 4 hizmet aracına da zarar verildi.

Diyarbakır'da kaçak elektrik kontrolünde taşlı saldırı

Kaçak elektrik kontrolünün ve 4 abonenin yasal çağrılara rağmen ödenmeyerek 4 milyon liraya ulaşan borcu nedeniyle haciz işlemlerinin yapılması için 'ın Ergani ilçesi kırsal Karabıçak Mahallesi’ne dün giden enerji şirketi çalışanları, bölgeye girişlerine izin vermeyen bir grup tarafından durduruldu.

Ekiplerle tartışan grup, enerji şirketi personelini darbederek hizmet araçlarına taşlarla saldırdı.

Olayda 4 hizmet aracı zarar görürken, grubun saldırı anı da cep telefonu kameralarına yansıdı.

Jandarmanın müdahale ettiği olayda bazı kişiler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Diyarbakır'da kaçak elektrik kontrolünde taşlı saldırı - 1

Enerji şirketi tarafından yapılan açıklamada, kaçak elektrikle mücadelenin süreceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmaları ve kaçakla mücadelede teknoloji kullanımı ile yüzde 76’dan yüzde 43’e düşürdük. Enerji Bakanlığımız ve Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulumuzun regülasyonlarına tabi bir şirket olarak milli ekonomimize doğrudan zarar veren ve haksız rekabete yol açan elektrik hırsızlığı ile mücadelemize devam edeceğiz.''

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