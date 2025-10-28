Diyarbakır’da kaçakçılık operasyonları: 61 şüpheli yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, diğer birimlerin de desteğiyle, il ve ilçelerde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında Türkiye’ye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar icra edildi.

Yapılan operasyonlarda 30 olaydan 61 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet av tüfeği, 1 adet G1 piyade tüfeği, bin 863 adet tüfek mühimmatı, 195 adet 7.62 milimetre AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 150 adet 9 milimetre tabanca mühimmatı, 5 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet av tüfeği şarjörü, 1 adet G1 piyade tüfeği şarjörü, 4 bin 708 paket kaçak sigara, 205 adet kozmetik malzeme, 64 adet puro, 42 adet elektronik sigara, 33 adet kaçak cep telefonu, 1 adet dedektör ele geçirildi.