Diyarbakır'da kadın cinayeti

Diyarbakır'da bir kadın, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Kadının eşi, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Diyarbakır'da kadın cinayeti

'da 2 çocuk annesi bir kadın evde ölü bulundu.

Olay, öğleden sonra Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi'ndeki bir apartmanın 6'ncı katında meydana geldi.

N.B. (71), 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak eşi Pervin Bal'ın (45) evde öldürülmüş olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da kadın cinayeti - 1

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 4 bıçak darbesi alan Pervin Bal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

2 çocuk annesi Bal'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, N.B. şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

N.B.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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