Diyarbakır'da kadın cinayeti
Diyarbakır'da H.E, birlikte yaşadığı erkeğin silahlı saldırısnda hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde H.E., birlikte yaşadığı ve kimliği henüz öğrenilemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın ambulansla kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Polis saldırının ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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