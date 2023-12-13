Diyarbakır'da kadın cinayeti: Eşi gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 3 çocuk annesi Medine Polat (41) hayatını kaybetti, eşi M. Polat, şüphe üzerine gözaltına alındı.



Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Medine Polat, sokakta yürürken kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla silahlı saldırıya uğradı.

İki kurşunla sırtından vurulan Polat, kanlar içerisinde yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan Polat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polat’ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, savcılık kararıyla şüphe üzerine eşi M. Polat gözaltına alındı. M. Polat’ın emniyetteki işlemleri sürüyor.