Diyarbakır'da kadın cinayeti: Önce eşini öldürdü sonra intihar etti

Diyarbakır'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini öldürdükten sonra intihar etti. Saldırı sırasında araç sürücüsü İ.Y. de yaralandı.

'ın merkez Bağlar ilçesinde dün taksideki karısı Nazlı Demir'e (24) silahla ateş ederek ağır yaralayan Kemal Demir (29), daha sonra intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı.

Saldırı sırasında araç sürücüsü İ.Y. de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİLER

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı olan Nazlı Demir ve Kemal Demir hayatını kaybetti.

Öte yandan çiftin, boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.

