Diyarbakır'da kamyon şarampole devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da kamyon şarampole devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Foto: Arşiv

Kırsal Belenli Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen , şarampole devrilerek yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kamyonda sıkışan sürücünün yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...