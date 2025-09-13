Diyarbakır'da kamyon şarampole devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Kırsal Belenli Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, şarampole devrilerek yanmaya başladı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kamyonda sıkışan sürücünün yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi.