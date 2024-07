M.Y. idaresindeki 21 EJ 360 plakalı kamyon, Çermik-Siverek kara yolunun 20'nci kilometresinde Ö.Ç. yönetimindeki 21 ES 808 plakalı pikapla çarpıştı.



Kazada pikap sürücüsü Ö.Ç. hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü M.Y. yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralı M.Y. gelen sağlık ekiplerince Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.