Diyarbakır'da kapağı bulunmayan elektrik panosu tehlike saçıyor

Diyarbakır'da kaldırımda yaklaşık üç aydır kapağı bulunmayan elektrik dağıtım panosu tehlike saçıyor.

Diyarbakır'da kapağı bulunmayan elektrik panosu tehlike saçıyor

Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde iş yerlerinin önündeki kaldırımda yaklaşık üç aydır kapağı bulunmayan elektrik dağıtım panosu tehlike saçıyor.

Cadde esnafından Yakup Kurttekin, dükknının önünde bulunan açık elektrik dağıtım panosunun ciddi bir güvenlik riski taşıdığını belirterek, "Bir çocuğun elini değdirmesi ölümcül bir vakaya yol açabilir." dedi.

Kurttekin, bu durumu Dicle 'e telefonla iki kez bildirdiğini ancak henüz bir çözüm sağlanmadığını ifade etti. Kendi imkanlarıyla açık kalan panoyu taş ve tahta parçası ile kapatan Kurttekin, "İnsanlar zarar görmesin diye kendimce bir çözüm buldum." şeklinde konuştu.

Kurttekin, bu sorunun daha fazla gecikmeden çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

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