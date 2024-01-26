Diyarbakır'da kar yağışı

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün, Diyarbakır'ın kuzey ve batısının yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarılarının ardından, sabah saatlerinde Silvan ilçesinin kırsal bölgelerindeki yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Yağış nedeniyle kırsal Boyunlu, Onbaşılar, Bayrambaşı, Keklikdere, Dağcılar, Kayadere, Çiğdemli, Görentepe, Dolapdere, Taşpınar, Arı, Gürpınar, Ormandışı, Babakaya ve Üçbasamak mahallelerinin yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.

İlçe Özel İdaresi ve belediye ekipleri, yolların temizlenmesi için çalışma başlattı. Kent merkezi ile Eğil, Ergani ve Çınar ilçelerinde de öğleden sonra kar yağdı.