Diyarbakır'da karayolunu savaş alanına çeviren kaza! İki kişi öldü, üç yaralı var

20.11.2025 15:11

IHA

Diyarbakır'da bir TIR, iki hafif ticari araca çarptı. Kazada iki kişi öldü, üç kişi de yaralandı.

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi öldü, üç kişi de yaralandı.

 

Kaza, Diyarbakır-Batman Karayolu'nda kırsal Karamus Mahallesi kavşağında meydana geldi.

 

Edinilen bilgilere göre 31 BD 454 plakalı TIR, kavşakta 21 TT 0762 plakalı ticari taksi ve 06 EC 8333 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Diyarbakır'da kazanın yaşandığı karayolu, savaş alanına döndü.

İKİ KİŞİ ÖLDÜ, ÜÇ KİŞİ YARALANDI

 

Olay yerine sevk edilen ekipler, kazada iki kişinin yaşamını yitirdiğini belirlerken, yaralılardan biri sağlık ekiplerince yapılan kalp masajı ile hayata döndürüldü.

 

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

