Diyarbakır'da kardan kapanan yollar açılıyor

Diyarbakır'da kar yağışı nedeniyle kapanan 20 kırsal mahallenin yolu, ekiplerin çalışması ile ulaşıma açıldı.

Diyarbakır'da kardan kapanan yollar açılıyor

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Lice ilçesinde 3, Çüngüş ilçesinde 17 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Yolların ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Başkanlığı Kırsal Mahalli Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Çalışmada yollar kardan temizlenerek ulaşıma açıldı.

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