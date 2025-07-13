Diyarbakır'da kardeşini ve yakınını kurtarmak isteyen genç nehirde kayboldu

Merkez Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Kesikağaç Mahallesi'nde baba T.A, oğulları Ömer A, Ü.A. ve bir yakınıyla Dicle Nehri kenarına gitti.



Bir süre sonra serinlemek için suya giren Ü.A ile yakınları olan kişi suda çırpınmaya başladı.



Durumu fark eden baba T.A, oğlu Ömer A. ile suya girdi. Çevredekilerin yardımıyla Ü.A. ile yakını sudan çıkarıldı, Ömer A. ise akıntıya kapılarak kayboldu.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.



Sudan çıkarılan kişiler, ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Ekipler, kaybolan Ömer A'nın bulunması için nehir ve çevresinde arama çalışması başlattı.



Baba T.A. ile gencin yakınlarının bekleyişi sürüyor.

