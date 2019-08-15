Diyarbakır-Bingöl kara yolunda seyir halindeki otomobil, Mermer köyü yakınlarında önce önündeki otomobile çarptı, daha sonra da karşı şeride geçerek başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı.
Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 8 kişi de yaralandı.
NTV HaberTürkiye
Diyarbakır-Bingöl kara yolunda seyir halindeki otomobil, Mermer köyü yakınlarında önce önündeki otomobile çarptı, daha sonra da karşı şeride geçerek başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı.
Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 8 kişi de yaralandı.