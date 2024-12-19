Diyarbakır'da kaybolmuştu! Küçük Ecrin'den iyi haber

12 yaşındaki Ecrim Erim Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşıyordu. Annesi ve teyzesiyle birlikte kalıyordu.



Dün öğle saatlerinde kaybolan kız için anne Büşra Erim polise ihbarda bulundu. Ekipler harekete geçti. Küçük Ecrin için arama çalışması başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntüleri inceleme altına alındı.



Ecrin'in saat 13.51’de siteden ayrıldığı belirlendi. İlerleyen saatlerde iyi haber geldi.



Diyarbakır Valiliği; küçük kızın bulunduğunu açıkladı. Açıklamada; "Kayıp çocuk salimen bulunmuş ve ailesine teslim edilmiştir." denildi.