Diyarbakır'da kayınpeder dehşeti

Diyarbakır'da kayınpeder tartıştığı gelinini katletti.

Olay merkez Bağlar ilçesi Bağcılar mahallesinde meydana geldi.



Orhan Doğan Caddesi'ndeki bir binada N.Y., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı gelini S.N.Y'ye silahla ateş etti.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri gelin S.N.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



Kadının cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polisin gözaltına aldığı N.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.