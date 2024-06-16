Diyarbakır’da kaybolan kuzenler köyden 8 kilometre uzaklıkta bulundu

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde dün kaybolan iki kuzen, ekiplerin yaptığı 9 saatlik arama tarama çalışmaları sonucu köyden 8 kilometre uzaklıkta uyurken bulundu.

Diyarbakır’da kaybolan kuzenler köyden 8 kilometre uzaklıkta bulundu

Hani ilçesi Kuyular köyünde iki kuzen olduğu öğrenilen Zeynep Ö. (4) ile Sude K. (3), öğlen saatlerinde oyun oynamak için evden ayrıldı. Aile, bir süre sonra çocuklardan ses çıkmayınca aramaya koyuldu.

Çevrede yaptıkları arama çalışmaları sonuç vermeyince aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla Jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra köylülerden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip arama çalışmalarına başladı.

Diyarbakır’da kaybolan kuzenler köyden 8 kilometre uzaklıkta bulundu - 1

Arama tarama çalışması sonucu kuzenler köyden 8 kilometre uzaklıkta yorulduktan sonra uyur halde oldukları, ekiplerin çaldığı düdük sesiyle uyanıp 9 saat sonra bulunduğu öğrenildi.

Çocuklar, sağlık kontrolünün ardından ailelerine teslim edildi.

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