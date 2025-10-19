Diyarbakır'da kaza: Motosiklet alev aldı
Diyarbakır'da bir aracın arkadan çarptığı motosiklet alev alev yandı.
Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet alev aldı.
Kaza, dün Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen araç, önünde seyreden motosiklete arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisi ile motosiklet yola savrularak alev aldı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Alev alan motosiklet itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Trafik Kazası
- Diyarbakır
- Yangın