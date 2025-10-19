Diyarbakır'da kaza: Motosiklet alev aldı

Diyarbakır'da bir aracın arkadan çarptığı motosiklet alev alev yandı.

Diyarbakır'da kaza: Motosiklet alev aldı

'da meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet alev aldı.

Kaza, dün Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen araç, önünde seyreden motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile motosiklet yola savrularak alev aldı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alev alan motosiklet itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...