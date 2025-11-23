Diyarbakır’da kilolarca skunk ve esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 470 kilo skunk ve 85 kilo esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, ''Uyuşturucuların insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. Operasyonumuzda 14'ü uyuşturucu trafiğinin yöneticisi olmak üzere toplam 25 şüpheliyi yakaladık. Diyarbakır ve Lice Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma İstihbarat Başkanlığı, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesinde bir helikopter, 190 personel, bir TB-2 İHA desteğiyle operasyon düzenledik." dedi.

Yerlikaya, paylaşımının devamında ise "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz.’’ ifadelerini kullandı.