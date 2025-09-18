Diyarbakır'da komşuların çöp kokusu kavgası

Diyarbakır'da apartman içerisine bırakılan çöplerden dolayı komşular kavga etti. Olayda 2 kişi hafif yaralanırken, 1 kişi ise güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Diyarbakır'da komşuların çöp kokusu kavgası

Olay Elazığ yolu üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre aynı katta oturan vatandaşlardan biri, saati dışında kapının önüne atık bırakan komşusunu uyardı.

Uyarıyı dikkate almayan şahıs, komşusuyla sözlü tartışmaya girdi. Tartışma bir anda büyüyerek bıçaklı yumruklu kavgaya döndü. Kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerinde sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde müdahale yapılırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...