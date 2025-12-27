Diyarbakır'da komşusuna giderken uğradığı silahlı saldırıda öldü

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde komşusuna gittiği sırada silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Serhat Gezer (43) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Olay, akşam saatlerinde Kocaköy ilçesine bağlı Günalan Mahallesi’nde meydana geldi. Serhat Gezer iddiaya göre komşusuna gittiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş edilerek vuruldu.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Gezer, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Tedaviye alınan Serhat Gezer yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Şüphelileri yakalamak için harekete geçen jandarma, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.