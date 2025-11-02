Diyarbakır'da kontrollü yıkım kontrolden çıktı
Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde hasar gören sekiz katlı bina, yıkım sırasında çöktü. Çökmeyle birlikte etrafı toz bulutu kapladı.
Diyarbakır'da ağır hasarlı bina, yıkım sırasında çöktü.
Olay Bağlar ilçesindeki Mevlana Halit Mahallesi'nde yaşandı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar aldığı için boşaltılan sekiz katlı katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü.
Çökmeyle çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Binanın enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı.
- Kahramanmaraş Depremi
- Diyarbakır
- Yıkım