Diyarbakır'da korkunç cinayet: Sokakta silahla kovaladığı eski eşine kurşun yağdırdı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde A.Ş., barışma teklifini kabul etmeyen eski eşi Evin Demirtaş'ı takip etti ve geçeceği sokakta beklemeye başladı.

Yaklaşık 2 saat sokaktaki bir kıraathanede oturan A.Ş., Demirtaş’ı görünce yanına yaklaşarak yanında getirdiği tabancayı çıkardı. Bu sırada silahı fark eden Demirtaş, kaçmaya çalıştı. Ancak, kovalamaca sonunda A.Ş.’nin peş peş ateş açmasıyla Demirtaş, yere yığıldı.