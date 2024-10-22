Diyarbakır'da korkunç cinayet: Sokakta silahla kovaladığı eski eşine kurşun yağdırdı

Diyarbakır'da A.Ş, sokakta silahla kovaladığı eski eşi Evin Demirtaş’ı (47) peş peşe ateş ederek öldürdü. Olay öncesi A.Ş.’nin yaklaşık 2 saat Demirtaş’ın geçeceği sokak üzerindeki bir kahvehanede beklediği ortaya çıktı. Cinayet anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Diyarbakır'da korkunç cinayet: Sokakta silahla kovaladığı eski eşine kurşun yağdırdı

’ın Kayapınar ilçesinde A.Ş., barışma teklifini kabul etmeyen eski eşi Evin Demirtaş'ı takip etti ve geçeceği sokakta beklemeye başladı.

Yaklaşık 2 saat sokaktaki bir kıraathanede oturan A.Ş., Demirtaş’ı görünce yanına yaklaşarak yanında getirdiği tabancayı çıkardı. Bu sırada silahı fark eden Demirtaş, kaçmaya çalıştı. Ancak, kovalamaca sonunda A.Ş.’nin peş peş ateş açmasıyla Demirtaş, yere yığıldı.

Diyarbakır'da korkunç cinayet: Sokakta silahla kovaladığı eski eşine kurşun yağdırdı - 1

Saldırgan A.Ş., olay yerinden kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde Demirtaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Demirtaş’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

ANI KAMERADA

Öte yandan, Demirtaş’ın eski eşinin silahlı saldırısından kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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