Diyarbakır’da korkutan yangın

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesi Oyuklu Mahallesi’nde ağaçlık ve otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevleri görenler itfaiye ekiplerine haber verirken, bu sırada asker ve vatandaşlar da ellerine aldıkları küreklerle yangını söndürme çalışmalarına katıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.